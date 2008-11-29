97 هزار زائر حج تمتع به عربستان اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، رضا جعفرزاده گفت: 97137 زائر طی 286 پرواز از تهران و سایر شهرستانها به جده و مدینه اعزام شده اند.

وی با اشاره به اینکه دو روز آینده تمامی یکصد و چهار هزار زائر به عربستان منتقل می شوند، گفت: تاکنون 48175 نفر طی 134 پرواز توسط هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و 48962 مسافر طی 152 پرواز به سرزمین وحی اعزام شده اند.

جعفرزاده در پایان گفت: پروازهای انجام شده روز هشتم آذرماه 16 پرواز که 13 پرواز به موقع و 4 پرواز با متوسط 130 دقیقه تاخیر انجام شده است.