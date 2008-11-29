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۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۱:۳۷

شور حج/199

97 هزار زائر حج تمتع به عربستان اعزام شدند

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از اعزام 97 هزار زائر حج تمتع به عربستان از 22 آبان ماه تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، رضا جعفرزاده گفت: 97137 زائر طی 286 پرواز از تهران و سایر شهرستانها به جده و مدینه اعزام شده اند.

وی با اشاره به اینکه دو روز آینده تمامی یکصد و چهار هزار زائر به عربستان منتقل می شوند، گفت: تاکنون 48175 نفر طی 134 پرواز توسط هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و 48962 مسافر طی 152 پرواز به سرزمین وحی اعزام شده اند.

جعفرزاده در پایان گفت: پروازهای انجام شده روز هشتم آذرماه 16 پرواز که 13 پرواز به موقع و 4 پرواز با متوسط 130 دقیقه تاخیر انجام شده است.

کد مطلب 791629

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