بیشترین اعتبار بافت تاریخی یزد صرف تعمیر تخریبها می شود

سیدعلی اکبر میروکیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: در بسیاری از موارد ریزش دیوارها، ترکیدگی لوله آب، مشکلات برق، نشست زمین و سایر مشکلات منازل بافت تاریخی یزد، باید توسط شهرداری ترمیم و تعمیر شود از اینرو درصد بسیار بالایی از بودجه های اختصاصی به این بافت، صرف امور یاد شده می شود.

وی با اشاره به اینکه در استان یزد هم اکنون 740 هکتار بافت تاریخی وجو دارد، افزود: برای ترمیم و بهسازی این بافت امسال دو میلیارد و 400 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده و تلاش می شود با این اعتبار فضاهای نازیبای بافت تاریخی از بین برود.

میروکیلی خاطرنشان کرد: بهینه سازی و زیباسازی بخشی از بافت تاریخی یزد نیز مشهود است و امید می رود در آینده ای نزدیک همه بافت 740 هکتاری تاریخی یزد زیباسازی و به الگویی برای بافتهای تاریخی کشور تبدیل شود.

شهردار یزد همچنین با اشاره به اینکه شهر یزد به دلیل برخورداری از بافت تاریخی به عنوان خواهر خوانده شهر ونیز شناخته شد، بیان داشت: به رقم این نامگذاری، متاسفانه هنوز کارهایی که برای بافت تاریخی ونیز انجام شده در یزد انجام نشده است.

میروکیلی اظهار امیدواری کرد: با ثبت جهانی بافت تاریخی یزد، بی تدبیریها و بی برنامگیهای این بافت از بین برود و ارزش واقعی این مناطق به جهانیان معرفی شود.