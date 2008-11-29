بازنشستگان ذوب آهن اصفهان متقاضی پیوستن به "نظام هماهنگ حقوقی" شدند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان بازنشستگان ذوب آهن اصفهان صبح امروز با تجمع در مقابل استانداری اصفهان متقاضی پیگیری مسئولین استانداری جهت پیوستن این کارکنان به نظام هماهنگ حقوقی شدند.

برخی از این بازنشستگان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در حال حاضر بیشترین رقم دریافتی حقوق آنها حدود 280هزار تومان است و و اکنون برخی از دستگاهها با پیوستن به طرح جامع نظام هماهنگ حقوقی دو برابر این رقم دریافت می کنند تقاضای بررسی موضوع را از مسئولین استانداری اصفهان داشتند.

این سومین اعتراض و تجمع بازنشستگان ذوب آهن اصفهان مقابل استانداری اصفهان است که متقاضی پیوستن به طرح نظام هماهنگ حقوق هستند.

