پیچیده سازی و ابهام آفرینی؛ راهبرد جدید غرب در قبال سوریه و ایران

محمد البرادعی دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز گذشته در نشست فصلی شورای حکام گم شدن تصاویر ماهواره ای از سایت هسته ای سوریه را مانعی در راه به نتیجه رسیدن تحقیقات درباره فعالیت های هسته ای دمشق اعلام کرد.

البرادعی بدون اشاره به دلایل گم شدن این تصاویر از ناتوانی آژانس بین المللی انرژی اتمی برای دستیابی به این تصاویر خبر داده و گم شدن تصاویر را نگران کننده اعلام کرد.

دیوید آلبرایت رئیس یک موسسه علمی- امنیتی در واشنگتن که برای اولین بار از در اختیار داشتن عکس هایی از تاسیسات هسته ای سوریه پیش از هدف قرار گرفتن توسط رژیم صهیونیستی خبر داده بود درباره گم شدن عکس ها گفت: اسرائیل و آمریکا تلاش زیادی را انجام داده اند تا مانع از آگاه شدن دیگران نسبت به موقعیت سایت هسته ای سوریه شوند و اکنون واقعا بررسی موقعیت دقیق این سایت سخت است.

ملیسا فلمینگ سخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی در پاسخ به خبرنگاران از بی اطلاعی آژانس درباره نحوه گم شدن عکس ها خبر داد.



اکنون ایالات متحده و رژیم صهیونیستی تلاش دارند با مطرح کردن غیرشفاف بودن برنامه های هسته ای سوریه و ترغیب آژانس بین المللی انرژی اتمی برای درخواست از این کشور برای بازدید از تاسیسات نظامی محرمانه، هم به اطلاعات نظامی دمشق دسترسی پیدا کنند و هم توپ را به زمین سوری ها انداخته و آنها را در معرض اتهام قرار دهند.

چنین سناریویی درباره فعالیت های هسته ای صلح آمیز ایران هم در حال انجام است و در حالی که آژانس بین المللی انرژی اتمی بارها بر نبود هیچ مدرکی دال بر وجود وجوه نظامی در برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی صحه گذاشته است، آمریکا با مطرح کردن مطالعات ادعایی سعی دارد موضوع را پیچیده کند.

در چنین شرایطی واشنگتن و متحدانش با آلوده کردن فضای روشن مذاکرات ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی که بر اساس استانداردهای آژانس برای تایید سالم بودن برنامه های هسته ای یک کشور در حال انجام است، آژانس را به درخواست از تهران برای بازدیدهای غیر قانونی تحت فشار قرار داده اند.

علی اصغر سلطانیه نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین المللی انرژی اتمی و دیگر کشورها بر ارائه مدارک ادعا شده درباره مطالعات ادعایی به ایران تاکید کرده، اما آمریکا و متحدانش فقط بدنبال پیچیده کردن فضای روابط تهران و این نهاد بین المللی هستند که نشان می دهد مسئله مطالعات ادعایی یک بحث انحرافی و غیر مستند برای ابهام آفرینی و پیچیده کردن پرونده هسته ای ایران است.

استراتژی پیچیده سازی در کنار استراتژی ایران هراسی که اکنون سوریه هراسی هم در کنار آن قرار گرفته است روش هایی هستند که رژیم صهیونیستی و آمریکا برای مقابله با خواست ملت های مسلمان برای دستیابی به فناوری های جدید در پیش گرفته اند.