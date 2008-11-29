شستن لنز چشمی با آب لوله کشی باعث عفونت قرنیه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پرویز زرین بخش افزود: اخیرا مواردی مشاهده شده که استفاده از آب لوله کشی آلوده برای نگهداری و پاک کردن لنز سبب شده که افراد به عارضه چشمی دچار شوند.

وی به تمام افرادی که از انواع لنزهای چشمی استفاده می کنند و همچنین از تمامی کسانی که تحت اعمال جراحی چشم قرار می گیرند توصیه کرد از ورود آب لوله کشی به چشم و تماس این آب با لنز جلوگیری کنند.

این چشم پزشک گفت: حتی برای بهداشت بیشتر از مواد ضدعفونی کننده دستها که در داروخانه ها موجود اس، بهره گرفته و پس از خشک کردن دستها آن را به لنز یا چشم بزنند.

زرین بخش تصریح کرد: برخی کارشناسان عنوان می کنند که به علت کاهش بارندگی در سال گذشته و جریان آب چاه در لوله کشی آب شهری آلودگی آب لوله کشی بالا رفته و در مواردی عفونت قرنیه به دلیل آلودگی آب تشخیص داده شده است.

رئیس مرکز تحقیقات لنز و اپتیک ایران با انتقاد از عملکرد صدا وسیما پخش مصاحبه های غیرعلمی و غیر کارشناسانه را بسیار خطرناک دانست که باعث رساندن پیام نادرست به مخاطبان می شود.

وی ادامه داد: پخش این مصاحبه ها سبب اضطراب و تشویق بسیاری از بیمارانی شده که از لنز استفاده می کنند و از رسانه ملی انتظار می رود برای هر مصاحبه مدارک و مستندات کافی بخواهد.