موتورسواران بیشترین لطمه را به حمل و نقل عمومی یزد وارد می کنند

سیدعلی اکبر میروکیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: در مجموعه استان یزد به ویژه در شهرستان یزد، افراد دارای موتور سیکلت از حمل و نقل عمومی استفاده نمی کنند از اینرو متقاضی استفاده از تاکسی و اتوبوس با جمعیت استان و شهرستان یزد همخوانی ندارد.

وی افزود: موتورسواران بیشترین خدمات حمل و نقلی را از موتورسیکلتهای خود دریافت می کنند و حتی همه اعضای خانواده را نیز تحت پوشش آن قرار می دهند به همین دلیل تاکسیها در این منطقه رونق چندانی ندارند.

میروکیلی خاطرنشان کرد: شهرداری یزد از چندی پیش طرح راه اندازی وسایل حمل و نقل انبوه از جمله مترو، منوریل، اتوبوسهای بی تی اس و ... را به صحن شورا تقدیم کرده است، اما عدم استقبال مردم از وسایل نقلیه عمومی، این طرحها را راکد نگه داشته است.

شهردار یزد یادآور شد: وسایل نقلیه عمومی باید بتوانند حداقل هزینه سوخت و حقوق کاربر خود را تامین کنند، اما این روال، هزینه های یاد را تامین نمی کند و راه اندازی حمل و نقل عمومی به همین دلیل مقرون به صرفه نیست.

میروکیلی عنوان کرد: با این وجود کارشناسان شورا و سایر مسئولان شهر، هر یک از وسایل حمل و نقل عمومی از جمله مترو، منوریل، اتوبوسهای بی تی اس و ... را که پیشنهاد دهند، شهرداری اقدامات لازم برای راه اندازی آن را آغاز خواهد کرد.

وی همچنین موتورسواران بیشترین عاملان حوادث رانندگی عنوان کرد و بیان داشت: ساماندهی موتورسیکلتها از مهمترین ضروریات شهر است.