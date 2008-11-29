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۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۲:۰۵

رقابت های بوکس کشور/

بنیاد بهادر مازندران مقابل ماهان پیروز شد

بنیاد بهادر مازندران مقابل ماهان پیروز شد

تیم بنیاد بهادر مازندران شب گذشته در دور رفت هفته چهارم رقابت های لیگ بوکس کشور مقابل نماینده اصفهان به برتری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم بنیاد بهادر مازندران شب گذشته در دیدار حساس مقابل فولاد ماهان سپاهان با نتیجه 7 بر 4 به برتری رسید. اسامی نفرات برنده نماینده مازندران به این شرح است:
48 کیلوگرم: محمد ریگی
51 کیلوگرم : محمد احمدی زمان
54 کیلوگرم: عمران اکبری
60 کیلوگرم: مهدی طلوتی
69 کیلوگرم: سجاد محرابی
75 کیلوگرم: عباس عبدحاجی
91+ کیلوگرم: جاسم دلاوری

نفرات تیم پیروز ماهان هم به این شرح هستند:
57 کیلوگرم : محمد مومی وند
64 کیلوگرم: مرتضی سپه وند
81 کیلوگرم: احسان روزبهانی
91 کیلوگرم: علی مظاهری

در ادامه این رقابت ها، هفته آینده پیوند ساپکو در ورزشگاه رباط کریم میزبان خراسان رضوی خواهد بود.

کد مطلب 791656

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