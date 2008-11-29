بنیاد بهادر مازندران مقابل ماهان پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم بنیاد بهادر مازندران شب گذشته در دیدار حساس مقابل فولاد ماهان سپاهان با نتیجه 7 بر 4 به برتری رسید. اسامی نفرات برنده نماینده مازندران به این شرح است:

48 کیلوگرم: محمد ریگی

51 کیلوگرم : محمد احمدی زمان

54 کیلوگرم: عمران اکبری

60 کیلوگرم: مهدی طلوتی

69 کیلوگرم: سجاد محرابی

75 کیلوگرم: عباس عبدحاجی

91+ کیلوگرم: جاسم دلاوری

نفرات تیم پیروز ماهان هم به این شرح هستند:

57 کیلوگرم : محمد مومی وند

64 کیلوگرم: مرتضی سپه وند

81 کیلوگرم: احسان روزبهانی

91 کیلوگرم: علی مظاهری

در ادامه این رقابت ها، هفته آینده پیوند ساپکو در ورزشگاه رباط کریم میزبان خراسان رضوی خواهد بود.