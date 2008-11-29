بنیاد بهادر مازندران مقابل ماهان پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم بنیاد بهادر مازندران شب گذشته در دیدار حساس مقابل فولاد ماهان سپاهان با نتیجه 7 بر 4 به برتری رسید. اسامی نفرات برنده نماینده مازندران به این شرح است:
48 کیلوگرم: محمد ریگی
51 کیلوگرم : محمد احمدی زمان
54 کیلوگرم: عمران اکبری
60 کیلوگرم: مهدی طلوتی
69 کیلوگرم: سجاد محرابی
75 کیلوگرم: عباس عبدحاجی
91+ کیلوگرم: جاسم دلاوری
نفرات تیم پیروز ماهان هم به این شرح هستند:
57 کیلوگرم : محمد مومی وند
64 کیلوگرم: مرتضی سپه وند
81 کیلوگرم: احسان روزبهانی
91 کیلوگرم: علی مظاهری
در ادامه این رقابت ها، هفته آینده پیوند ساپکو در ورزشگاه رباط کریم میزبان خراسان رضوی خواهد بود.
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