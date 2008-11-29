به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط، مرکز مطالعات میراث علمی دانشگاه قاهره و دانشکده ادبیات با همکاری بخش فلسفه و ادبیات تطبیقی دانشگاه امریکایی همایش بین‌المللی فیلسوف عرب محسن مهدی را با عنوان "محسن مهدی و فلسفه، ادبیات و تاریخ علم" برگزار می‌کند.

این همایش که از 29 نوامبر( 9 آذرماه) آغاز و تا 3 روز ادامه دارد، در چارچوب صدمین سال تأسیس دانشگاه قاهره برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان در این همایش ضمن بررسی سهم محسن مهدی در ارائه تحقیقات و کتابهای علمی در خصوص فارابی به زبان عربی و انگلیسی، کتابهای"هزار و یک شب" و" فلسفه ابن خلدون " وی را بررسی می‌کنند.

نخستین روز این همایش در دانشگاه امریکایی قاهره با حضور نمایندگانی از دانشگاه امریکایی و دانشگاه قاهره افتتاح می‌شود. دومین روز آن در سالن ابن‌سینا در دانشکده علوم دانشگاه قاهره و سومین روز هم در دانشکده ادبیا دانشگاه قاهره برگزار می‌شود.

محسن مهدی در 21 ژوئن سال 1926 در کربلا در عراق متولد شد. پدرش طبیبی سنتی بود که بر اساس اندیشه‌های جالینوس فعالیت می‌کرد. وی در دانشگاه امریکایی بیروت تحصیل کرد. مهدی در سال 1957 استادیار بخش زبان و تمدنهای شرقی دانشگاه شیکاگو شد و سپس به عنوان استادی رسید. وی درخواستهای بسیاری از دانشگاهها را رد کرد. اما سال 1969 به عنوان استاد اندیشه اسلامی وارد دانشگاه هاروارد شد و مدت 27 سال تا سال 1996 مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه بود و استاد بخش زبان و تمدنهای شرقی. محسن مهدی اواخر عمرش را در پاریس گذراند و در جهان عرب به‌ویژه در فاس و رباط سخنرانهای بسیاری کرد. چند ماه پیش از فوتش دانشگاه امریکایی قاهره به او دکترای افتخاری اعطا کرد. وی در 9 ژوئیه سال 2007 پس از تحمل یکسری بیماری درگذشت.

محسن مهدی مطالعات بسیاری در زمینه فلسفه انجام داد و تألیفات او به زبانهای عربی و انگلیسی مورد توجه اندیشمندان جهان قرار گرفت. از مشهورترین کتابهای او می توان به فلسفه ابن خلدون در تاریخ، فلسفه ارسطو نزد فارابی، کتاب فارابی در ادبیات، شرق شناسی و مطالعات فلسفه اسلامی اشاره کرد. به طوری که مطالعه و بررسی اندیشه های فارابی از سوی او، وی را به مهمترین فارابی شناس معاصر تبدیل کرد.