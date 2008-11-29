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۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۵:۲۴

فضای تردد معلولان در تمام ادارات کرج باید ایجاد شود

کرج - خبرگزاری مهر: فرماندار کرج گفت: تمام مدیران ادارات شهرستان کرج موظف هستند تا فضای ادارات خود را برای تردد معلولان بهسازی کنند.

محمدجواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: با توجه به وجود تعداد زیاد معلول و جانباز در شهرستان دو میلیون نفری کرج متاسفانه در حال حاضر بسیاری از ادارات فضایی مناسب برای تردد این افراد ندارند.

وی افزود: بسیاری از معلولان و جانبازان کرجی برای انجام کارهای اداری خود باید ساعت ها در حیاط ادارات منتظر مدیران و مسئولان مربوطه بمانند تا به کارشان رسیدگی شود که این امر نارضایتی این افراد و سایر شهروندان را به دنبال داشته است.

این مسئول خاطرنشان کرد: ظرف مدت یک ماه باید تمامی ادارات رمپ ورودی برای تردد معلولان و جانبازان ایجاد کنند.

کولیوند ادامه داد: با مدیرانی که به این مصوبه شورای اداری شهرستان کرج در زمان مقرر عمل نکنند برخورد خواهد شد.

کد مطلب 791663

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