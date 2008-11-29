حمید رضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اعلام این خبر اظهارداشت: رئیس جمهور به منظور ارائه لایحه طرح تحول اقتصادی روز چهارشنبه در جلسه علنی حضور می یابد.

وی افزود: رئیس جمهور در زمان تعیین شده برای دفاع از این لایحه به چگونگی بررسی این طرح در دولت خواهد پرداخت.

عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: دکتر احمدی نژاد همچنین درباره نحوه اجرای این طرح و تلاش کارشناسی دولت پیرامون آن سخن خواهد گفت.

پیش از این محمدرضا رحیمی معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور از فوریتی بودن این لایحه و ارائه آن توسط رئیس جمهور به مجلس در روز چهارشنبه خبر داده بود.

حاجی بابایی در گفتگو با مهر خاطرنشان کرد: در صورتی که این لایحه با قید فوریت همراه باشد در جلسه روز چهارشنبه بلافاصله در دستور کار قرار خواهد گرفت.

عضو هیئت رئیسه مجلس یادآور شد: پیش بینی می شود رئیس جمهور حدود یکساعت برای اطلاع نمایندگان از جزئیات این طرح به مجلس گزارش دهد.