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۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۲:۲۰

حاجی بابایی به مهر خبر داد:

طرح تحول اقتصادی چهارشنبه در صحن علنی بررسی می‌شود

طرح تحول اقتصادی چهارشنبه در صحن علنی بررسی می‌شود

عضو هیئت رئیسه مجلس از بررسی لایحه فوریتی طرح تحول اقتصادی دولت به عنوان دستور کار جلسه علنی مجلس در روز چهارشنبه خبر داد.

حمید رضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اعلام این خبر اظهارداشت: رئیس جمهور به منظور ارائه لایحه طرح تحول اقتصادی روز چهارشنبه در جلسه علنی حضور می یابد.

وی افزود: رئیس جمهور در زمان تعیین شده برای دفاع از این لایحه به چگونگی بررسی این طرح در دولت خواهد پرداخت.

عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: دکتر احمدی نژاد همچنین درباره نحوه اجرای این طرح و تلاش کارشناسی دولت پیرامون آن سخن خواهد گفت.

 پیش از این محمدرضا رحیمی معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور از فوریتی بودن این لایحه و ارائه آن توسط رئیس جمهور به مجلس در روز چهارشنبه خبر داده بود.

حاجی بابایی در گفتگو با مهر خاطرنشان کرد: در صورتی که این لایحه با قید فوریت همراه باشد در جلسه روز چهارشنبه بلافاصله در دستور کار قرار خواهد گرفت.

عضو هیئت رئیسه مجلس یادآور شد: پیش بینی می شود رئیس جمهور حدود یکساعت برای اطلاع نمایندگان از جزئیات این طرح به مجلس گزارش دهد.

کد مطلب 791665

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