تیم ملی واترپلو در مجارستان اردو می زند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم واترپلو بزرگسالان که خود را برای مسابقات قهرمانی مردان آسیا (20 - 25 اسفند ماه در چین) آماده می کند، فردا یکشنبه با 20 بازیکن و تلفیقی از ملی پوشان تیم های جوانان کمتر از 20 و 18 سال و نفرات با تجربه در این اردو که در شهر بوداپست بر پا می شود ، شرکت می کند.

کاوه سرحدی مدیر سازمان تیم های ملی واترپلو هدف از برپایی این اردوی تدارکاتی را دستیابی مربیان به ترکیب اصلی و شناخت نقاط قوت و ضعف تیم ملی عنوان کرد و اظهار داشت: در این اردو ضمن پیگیری تمرینات منظم شنا، بدنسازی و استقامتی ، تیم ملی دیدارهای تدارکاتی را مقابل تیم های قدرتمند باشگاهی کشور مجارستان که مهد واترپلو جهان به شمار می رود برگزار خواهد کرد تا ملی پوشان مقابل تیم های قوی اروپا مورد ارزیابی قرار گیرند.

سرحدی با بیان اینکه تیم ملی واترپلو تاکنون سه مرحله اردوی آماده سازی را پشت سر گذاشته، اضافه کرد: در مراحل اول و دوم اردوی تیم ملی واترپلو مربیان به تست گیری و سنجش میزان آمادگی بازیکنان پرداختند و در مرحله سوم ملی پوشان صرفا تمرینات تاکتیکی و هماهنگی تیمی را دنبال کردند تا خود را برای اردوی مجارستان آماده کنند.

ملی پوشان اعزامی به مجارستان مشخص شدند

ترکیب نهایی 20 بازیکن اعزامی تیم ملی واترپلو کشورمان برای اردوی تدارکاتی مجارستان مشخص شد. براساس اعلام سازمان تیم های ملی واترپلو نفرات اعزامی به اردوی مجارستان عبارتند از:

علیرضا شهیدی پور، سجاد عبدی ، امیر محمد سجادیان ، سید محمد سعید میر مهدی ، علی اکبر شیرجیان ، میلاد محمدی ، یاشار سلطانی ، علی پیروز خواه ، محمد مهدی طیران ، امیر حسین خانی ، مهدی کرمی ، محسن جلیلی ، منصور پاکزاد ، سید مهدی عماد ، نیما خوشبخت ، رضا حق گو ، علیرضا پور علی، مجید غلامی ، علی صالح ، ارسلان مردانی.

این تیم را نون کواکویچ سرمربی کروات تیم های ملی واترپلو ، احمد حسینی و سیروس طاهریان(مربیان ) و کاوه سرحدی (سرپرست ) همراهی می کنند.

مسابقات چند جانبه بین المللی واترپلو اسفندماه در تهران

سرحدی همچنین از برپایی تورنمنت چند جانبه واترپلو در تهران پیش از حضور تیم ملی در مسابقات قهرمانی آسیا خبر داد و افزود: این تورنمنت که با هدف انجام دیدارهای تدارکاتی مناسب پیش از حضور درمسابقات چین و طی روزهای 10 تا 15 اسفند ماه برگزار خواهد شد علاوه بر تیم های واترپلو بزرگسالان و جوانان ایران تاکنون تیم های اوکراین ، یکی از باشگاه های مجارستان ، عربستان یا کویت و لهستان به این تورنمنت دعوت شده اند.

تیم ملی واترپلو رویدادهای مهمی نظیر شرکت در دومین دوره بازی های کشورهای اسلامی در تهران و بازی های آسیایی گوانگجو چین را پیش رو دارد.