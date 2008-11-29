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۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۲:۱۰

موزه مردم شناسی کوهدشت گشایش یافت

موزه مردم شناسی کوهدشت گشایش یافت

خرم آباد - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان از افتتاح موزه مردم شناسی شهرستان کوهدشت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کوهدشت، نبی الله موسوی صبح امروز در حاشیه افتتاح این موزه به خبرنگار مهر گفت: این موزه که در مرکز شهرستان کوهدشت واقع شده است پس از انجام مراحل امکان سنجی و تهیه طرح های استحکام بخشی توسط مشاور به تصویب نهایی رسید که در نهایت در زمینی به مساحت 460 مترمربع و با زیربنای 300 مترمربع احداث شد.

وی تصریح کرد: پس از اجرای طرح استحکام بخشی ساختمان موجود و تخریب فضای مسکونی موزه مردم شناسی کوهدشت در دو بخش اداری و سالن موزه مطابق طرح مصوب فضاسازی شد.

سرپرست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان یادآور شد: در این موزه جلوه هایی از آداب و رسوم مردم این دیار در قالب کوچ نشینی، ییلاق و قشلاق، نمایش سیر تحولی سفر و بازگشت مردمان عشایر، صنایع دستی بومی از قبیل ابزار آلات و بافنده ها و همچنین عکس هایی از مناظر طبیعی، آیین ها و مراسم های مردمان کوهدشت به نمایش درآمده است.

موسوی خاطر نشان کرد: عملیات اجرایی ساختمان موزه مردم شناسی شهرستان کوهدشت از سال 85 آغاز شده که با صرف اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 350 میلیون ریال به بهره برداری رسیده است.

کد مطلب 791677

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