موزه مردم شناسی کوهدشت گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در کوهدشت، نبی الله موسوی صبح امروز در حاشیه افتتاح این موزه به خبرنگار مهر گفت: این موزه که در مرکز شهرستان کوهدشت واقع شده است پس از انجام مراحل امکان سنجی و تهیه طرح های استحکام بخشی توسط مشاور به تصویب نهایی رسید که در نهایت در زمینی به مساحت 460 مترمربع و با زیربنای 300 مترمربع احداث شد.

وی تصریح کرد: پس از اجرای طرح استحکام بخشی ساختمان موجود و تخریب فضای مسکونی موزه مردم شناسی کوهدشت در دو بخش اداری و سالن موزه مطابق طرح مصوب فضاسازی شد.

سرپرست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان یادآور شد: در این موزه جلوه هایی از آداب و رسوم مردم این دیار در قالب کوچ نشینی، ییلاق و قشلاق، نمایش سیر تحولی سفر و بازگشت مردمان عشایر، صنایع دستی بومی از قبیل ابزار آلات و بافنده ها و همچنین عکس هایی از مناظر طبیعی، آیین ها و مراسم های مردمان کوهدشت به نمایش درآمده است.

موسوی خاطر نشان کرد: عملیات اجرایی ساختمان موزه مردم شناسی شهرستان کوهدشت از سال 85 آغاز شده که با صرف اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 350 میلیون ریال به بهره برداری رسیده است.