نبود حمایت موجب افت کیفی آهنگسازی شده است

سوسن اصلانی آهنگساز و نوازنده سنتور ضمن بیان این مطلب در نشست بررسی ویژگیهای آهنگسازی که در خبرگزاری مهر برگزار شد گفت : پخش قطعات موسیقی یک بار مصرف پاپ از رادیو و تلویزیون به عنوان رسانه ای ملی و حمایت نکردن مسئولان ازموسیقی فاخر و فرهیخته باعث دلسردی آهنگسازانی شده است که یک عمر در این حوزه فعالیت و آثارماندگاری را از خود به جا گذاشته اند.

وی در ادامه به محدودیت های موجود دراین حوزه آهنگسازی بانوان اشاره کرد و گفت : جدا از بحث عدم حمایت های دولتی وجود محدودیت های تعریف نشده در حوزه موسیقی عامل بازدارنده در جهت رشد بانوان هنرمند در حوزه آهنگسازی و اجرا است که نمونه ای از این محدودیت ها عدم اجرای ارکسترال اپرای "مانا و مانی " اثر آقای دهلوی است که به دلیل جنسیت صدا در این اپرا سالها است که از اجرا منع شده است.

این نوازنده سنتور همچنین خاطرنشان کرد : البته ناگفته نماند که یک بخش از مشکلات حوزه آهنگسازی به محدودیت ها بر می گردد اما بخش دیگر از مشکلات خود هنرمندان هستند چراکه در طی سالهای گذشته آثار جدی از این هنرمندان ندیده و نشنیده ایم و قسمت عمده از عدم عرضه آثارنداشتن فضای مناسب برای ارائه آثاراست.

وی در پایان افزود : نمونه عینی این قضیه برای خود من پیش آمده است یک سال گذشته قطعه ای به سفارش صدا وسیما و با تایید شورای شعر این سازمان ساختم و زمان تحویل کار به من گفتند که شعر از سوی شورای شعر مورد تصویب قرار نگرفته اما وقتی متذکر شدم که این شعر قبلا مورد تصویب قرار گرفته است و نیازی به تصویب مجدد ندارند درپاسخ گفتند که این شعر در زمان مدیریت قبلی مورد تصویب قرار گرفته ودر حال حاضر مورد قبول نیست.