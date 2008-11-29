مجتبی جباری کمتر از دوماه دیگر به ترکیب استقلال باز می گردد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جباری که روز بیست و هفتم آبان ماه مینیسک آسیب دیده خود را به تیغ جراحان سپرد، تا روز دوشنبه هفته جاری بخیه ناحیه جراحی شده را می کشد و پس از آن تمرینات خود را جدی تر دنبال می کند.

هافبک تیم فوتبال استقلال این روزها مشغول فیزیوتراپی در کلینیک باشگاه استقلال است و مراحل بهبود آسیب دیدگی خود را طی می کند. اگر مشکل خاصی در روند بهبود جباری به وجود نیاید او کمتر از یک ماه و نیم دیگر می تواند تیم استقلال را در مسابقات لیگ برتر همراهی کند.

جباری پس از بازی استقلال - ذوب آهن در هفته سیزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور دیگر برای آبی پوشان در مسابقات لیگ و جام حذفی به میدان نرفت.