آخرین وضعیت هافبک آبی پوشان/

مجتبی جباری کمتر از دوماه دیگر به ترکیب استقلال باز می گردد

هافبک تیم فوتبال استقلال تهران با رهایی از بند مصدومیت کمتر از دوماه دیگر می تواند این تیم را در مسابقات پیش رو همراهی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جباری که روز بیست و هفتم آبان ماه مینیسک آسیب دیده خود را به تیغ جراحان سپرد، تا روز دوشنبه هفته جاری بخیه ناحیه جراحی شده را می کشد و پس از آن تمرینات خود را جدی تر دنبال می کند.

هافبک تیم فوتبال استقلال این روزها مشغول فیزیوتراپی در کلینیک باشگاه استقلال است و مراحل بهبود آسیب دیدگی خود را طی می کند. اگر مشکل خاصی در روند بهبود جباری به وجود نیاید او کمتر از یک ماه و نیم دیگر می تواند تیم استقلال را در مسابقات لیگ برتر همراهی کند.

جباری پس از بازی استقلال - ذوب آهن در هفته سیزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور دیگر برای آبی پوشان در مسابقات لیگ و جام حذفی به میدان نرفت.

