هنوز تصمیم به کاندیداتوری نگرفته ام

حجت الاسلام حسن روحانی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در گرگان افزود: درخواست هایی از سوی نخبگان و احزاب و گروهها در این زمینه مطرح شده است ولی تاکنون تصمیمی نگرفته ام.

وی در خصوص طرح تحول اقتصادی دولت اظهار داشت: طرحهای بزرگ و سرنوشت ساز باید بررسی دقیق و کارشناسی عمیق شوند تا قابلیت اجرایی به نحو احسنت بیابند.

روحانی خاطر نشان کرد: قبل از اینکه این طرحها تبلیغاتی شوند باید پخته شده و در زمان لازم به مجلس ارائه شوند و پس از تصویب مجلس و کمیسیونها تبلیغ بر روی آنها آغاز و سخن از اجرایی کردن آن گفته شود.

به گفته وی تبلیغ کردن طرحی قبل از پخته شدن به نفع مردم و آن طرح نیست زیرا از پخته شدن طرح جلوگیری می کند و باعث ایجاد انتظارات نابجا در مردم می شود.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان داشت: در انتخابات آینده همه چیز بر دوش مردم است و هر فردی منتخب شود به عنوان نماینده ملت ایران قابل احترام است.