مهمترین کتاب "هومی بابا" به فارسی ترجمه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین کتاب "هومی بابا" با عنوان "موقعیت فرهنگ"(Location of Culture) از کلید‌ی‌ترین متون پسا استعماری شناخته شده و حاوی مهمترین نظریات وی در این باره است.

"بابا" در این کتاب علاوه بر نقد مطالعاتی که از رویکردهای مختلف در زمینه فرهنگ انجام شده به موضوعاتی از قبیل هویت، تقلید و دورگه‏بودن می‏پردازد و بسیاری از موضوعات مطالعات فرهنگی را از نو تعریف می‌کند.

این نویسنده 60 ساله هندی از اواخر دهه‏ 1980 مطالعاتش را صرف تجزیه و تحلیل میراث تاریخ استعمار و گفتمانهای سنتی نژاد، ملت، قومیت و روابط استعماری معاصر در عصر پسانواستعماری کرده و مبادلات‏ فرهنگی و هویت‏یابی از این طریق را در جغرافیاهای مختلف و از جمله در فضاهای مشترک (کلان شهرها) بررسی کرده ‌است.

ترجمه این کتاب را حسام نمکین به پایان رسانده و قرار است توسط نشر آگه چاپ شود.