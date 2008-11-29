تعقیب و فرونشاندن چند هواپیمای متجاوز از سوی تیز پروازان نیروی هوایی

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ خلبان شاه صفی فرمانده نیروی هوایی ارتش در مراسم صبحگاه عمومی ستاد نیروی هوایی ارتش در جمع فرماندهان و کارکنان این نیرو به افزایش قدرت روز افزون نیروی هوایی و توان بالای دفاعی این نیرو را نماد قدرت و بازدارندگی اعلام کرد و گفت: امروز نیروی هوایی ارتش دژ مستحکمی در برابر هر گونه تهدید و تعدی دشمنان است.

وی با تاکید بر آمادگی و هوشیاری کارکنان بیش از گذشته گفت: اگر دشمن تا کنون نتوانسته است به خاک میهن عزیزمان تجاوز و تعدی کند نشان از میزان آمادگی و هوشیاری و توانمندی نیرویهای مسلح است که مصداق بارز این آمادگی در هوشیاری عقابان تیزپرواز نیروی هوایی در شناسایی و تعقیب و فرو نشاندن چند فروند هواپیمایی که اخیرا به هر دلیلی به حریم هوایی میهن اسلامیان تجاوز کرده بودند جلوه می نماید.

فرمانده نیروی هوایی ارتش ضمن تبیین رزمایش اخیر نیروی هوایی در تبریز به تحلیل و تاثیر این رزمایش در محافل خبری و امنیتی و دفاعی کشور پرداخت و افزود: هر گونه رکود و عقب ماندگی علمی و نظامی و ... در نیروی هوایی قابل قبول نیست چرا که نیروی هوایی بنا به فرمایش حضرت امام (ره) یک نیروی الهی است و هر گونه غفلت و درنگ و سستی در این نیرو جایگاهی ندارد.

امیر شاه صفی تاکید کرد : این نیرو با پیروی از ولی فقیه و فرماندهی کل قوا اجازه هیچ تهدید و تجاوز و تعدی را به دشمنان نخواهد داد.