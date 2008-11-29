فولاد مبارکه صدرنشین لیگ شنا بانوان کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فولاد مبارکه اصفهان با 706 امتیاز در صدر جدول نخستین مرحله لیگ شنای باشگاه های بانوان که طی 2 روز گذشته با شرکت 4 تیم در استخر آزادی تهران برگزار شد، قرار گرفت . ذوب آهن اصفهان با 625 امتیاز در مکان دوم جدول قرار دارد و تیم های نفت تهران و داماش تهران به ترتیب با 566 و 560 امتیازسوم و چهارم شدند.

دنیا حسینی امتیازآورترین شنا گر لیگ

دنیا حسینی شناگر 15 ساله و ملی پوش تیم فولاد مبارکه اصفهان با 144 امتیاز، امتیازآورترین شناگر مرحله نخست شد. مهردخت اکبری شناگر نفت تهران با 86 امتیاز و پیمانه عمرو از تیم فولاد مبارکه با 82 امتیاز به ترتیب به عنوان پرامتیازترین شناگران شناخته شدند.

لیگ شنای بانوان کشور طی سه مرحله برگزار می شود. مرحله دوم این رقابت ها 5 و 6 دی ماه در تهران برگزار خواهد شد.