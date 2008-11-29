"شرافت سلحشوری" روی آنتن شبکه چهار

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم به کارگردانی آلبرت سرا تولید سال 2006 اسپانیا است و لوئیس کاربو، لوئیس سرات، گلین بروس و لوئیس کاردنال در آن نقشآفرینی کردهاند. این فیلم با نام اصلی "شرافت شوالیهها" برداشتی آزاد از رمان "دن کیشوت" سروانتس و درباره دن کیشوت پیر و همراه او سانچو است.
"شرافت سلحشوری" سال 2006 جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره بینالمللی سینمای جوان تورین را برد و در جوایز فیلم بارسلونا نیز برنده دو جایزه بهترین فیلم کاتالانیایی و بهترین کارگردانی تازه کار شد. این فیلم سینمایی در جشنوارههای کن، لندن، ماردل پلاتا و تسالونیکی نیز پخش شده است.
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