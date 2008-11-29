بازگشت خداوند به جامعه اروپا مرهون مسلمانان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کارینال ژان- لوئی توران رئیس شورای پاپی گفتگوی بین ادیان گفت: در اروپای امروز بیش از گذشته درباره دین صحبت شده و نوشته می‌شود و این امر به خاطر وجود مسلمانان است.

وی طی سخنرانی که دیروز جمعه 8 آذر ماه در روزنامه آبزرواتوره واتیکان منتشر شده بود گفت: مسلمانان به اقلیت چشمگیری در اروپا تشکیل شده و خواستار فضایی برای خداوند در جامعه هستند.

مقامات واتیکان مدتها است که نسبت به سکولار شدن اروپا ابراز تأسف کرده‌اند؛ اروپایی که شرکت کنندگان در کلیساهای آن در دهه‌های اخیر به طرز چشمگیری کاهش یافته است.

این درحالی است که توران گفت: هیج جامعه‌ای وجود ندارد که تنها یک دین داشته باشد. ما در جامعه چند دینی و چند فرهنگی زندگی می‌کنیم و هیچ تمدنی بدون دین وجود ندارد.

اظهارات مثبت توران درباره گفتگوی بین ادیان به دنبال اظهارات هفته گذشته پاپ منتشر شده است که هفته پیش در رسانه ها از آن با عنوان کمرنگ شدن علاقه واتیکان به گفتگوی بین دینی یاد شده بود. برخی از رهبران یهودی و مسلمان نسبت به اظهارات پاپ با نگرانی واکنش نشان دادند اما واتیکان هرگونه تغییر در این رابطه را نفی کرد.

بازگشت خداوند میان مردم فرانسه کشوری که توران در آن به دنیا آمده به طرز چشمگیری مشاهده می‌شود، کشوری که دارای بزرگترین جامعه مسلمان اروپا است و مسئله حجاب زنان مسلمان از یک مسئله که آن شخصی تلقی می کرد، به یک گفتمان سیاسی تبدیل کرد.

توران یادآور شد که ادیان باید در فرآیند گفتگو سهیم باشند، فرآیندی که از آن می‌توان به جستجو برای درک دو موضوع با کمک استدلال و تفسیر مشترک از موارد مورد توافق و عدم توافق تعبیر کرد.

این مقام کاتولیک در اظهاراتی که به نظر می‌رسد با هدف تبیین و روشن کردن اظهارات بندیکت شانزدهم ایراد شده باشد از ماهیت گفتگوی دینی دفاع کرد.

رئیس شورای پاپی گفتگوی بین ادیان گفت: هر دینی از ماهیت خود برخوردار است اما باید این امر را درنظر بگیریم که خداوند همه جا وجود دارد و در روح افرادی که در جستجوی صادقانه او هستند نیز حضور دارد. از این رو گفتگوی دینی تمام افرادی را که در راه خداوند هستند با یکدیگر متحد می‌کند.