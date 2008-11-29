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۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۲:۲۳

تظاهرات مردم عراق در اعتراض به تصویب توافقنامه خروج

تظاهرات مردم عراق در اعتراض به تصویب توافقنامه خروج

هزاران نفر از طرفداران جریان صدر به رهبری مقتدی صدر روز گذشته در اعتراض به تصویب توافقنامه امنیتی از سوی پارلمان این کشور در شهرک صدر واقع در بغداد تظاهرات بر پا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، در این تظاهرات که پس از اقامه نماز جمعه بر پا شد، 9000 هزار نفر شرکت داشتند.

حاضران در تظاهرات با به آتش کشیدن پرچم آمریکا و حمل پلاکاردهایی مخالفت خود را با توافقنامه خروج اعلام کردند.

رویترز نیز گزارش داد که دو هزار و 500 عراقی تظاهرات مشابهی را در اعتراض به توافقنامه خروج در بصره واقع در جنوب عراق بر پا کردند.

توافقنامه جنجال برانگیز موسوم به خروج نظامیان آمریکایی از عراق، عصر روز پنجشنبه 27 نوامبر ( هفتم آذرماه)  با 144 رای مثبت از مجموع 198 نماینده حاضر در نشست در برابر مخالفت تمام اعضای فراکسیون صدر و برخی نمایندگان دیگر، تصویب شد.

کد مطلب 791699

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