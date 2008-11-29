استقبال 14 مارس از سفر احتمالی احمدی نژاد به بیروت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی النشره، " نبیل دوفریج " یکی از نمایندگان عضو فراکسیون المستقبل پارلمان لبنان با تمجید از سفرهای خارجی رئیس جمهوری کشورش ، سفر میشل سلیمان را به ایران یکی از مهمترین سفرهای خارجی وی بر شمرد.

"نبیل دوفریج" درعین حال از سفر احتمالی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به بیروت استقبال کرد.

میشل سلیمان در خلال سفر دو روزه اش به تهران از همتای ایرانی خود برای سفر به بیروت دعوت به عمل آورد.

این عضو فراکسیون المستقبل لبنان درعین حال تاکید کرد : آشتی باید با روشنی آغاز شود و هنوز این امر محقق نشده و باید با نظارت میشل سلیمان رئیس جمهوری انجام شود.

وی درعین حال با دعوت از میشل سلیمان به اقدام فوری در این باره به دیدار انجام شده بین سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان و سعد الحریری رئیس فراکسیون اکثریت پارلمان لبنان اشاره کرد و گفت : این دیدار به آشتی ملی کمک می کند اما همه چیز نیست.