استفاده از آب سنگین منجر به افزایش طول عمر خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه آکسفورد اعلام کردند که این نوع مایع غنی شده می تواند در مقابل مواد شیمیایی خطرناکی که به عنوان رادیکالهای آزاد شناخته شده و عامل ایجاد بیماریهایی مانند سرطان، آلزایمر و پارکینسون هستند از بدن انسان محافظت کنند.

این محققان همچنین اظهار داشتند که مواد غذایی مانند گوشت قرمز و تخم مرغ را نیز می توان توسط این نوع خاص از هیدروژن که دوتریوم نام دارد غنی ساخته و میزان سلامت افرادی که از این مواد استفاده می کنند را افزایش داد.

آزمایش این ماده بر روی حشرات مختلف نشان می دهد که میزان عمر آنها زمانی که از آب سنگین که از آب معمولی شیرینتر است مصرف می کنند 10 الی 30 درصد افزایش می یابد. با مشاهده این نتایج محققان اکنون قصد آزمایش این نوع آب غنی شده را بر روی حیوانات خانگی دارند و بر این باورند این ماده روزی می تواند به عنوان ماده ای مستقل به زنجیره غذایی بشر افزوده شود.

بر اساس گزارش تلگراف، متخصصان بر نیاز به تحقیقات بیشتر بر روی این ماده اشاره کرده و با تاکید بر اینکه این ماده هنوز بر روی انسان مورد آزمایش قرار نگرفته است اظهار داشتند برای اثبات امکان استفاده این ماده به عنوان مواد قابل خوراک توسط انسان، آزمایشهای فراوانی مورد نیاز خواهد بود.