کشتار دام در عید قربان به کشتارگاههای صنعتی هدایت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در جلسه ای که صبح امروز با حضور مدیران دامپزشکی استان، مرکز بهداشت خراسان رضوی، مسئولان مجتمع صنعتی گوشت مشهد و مدیران خیریه‌های مشهد در محل مجتمع صنعتی گوشت مشهد انجام شد، مقرر شد که کشتار عید قربان در سال جاری به کشتارگاه صنعتی دام مشهد هدایت شود.

دکتر جعفر عطار باشی، رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی، در این جلسه در سخنانی، ضمن اشاره به عواقب خطرناک کشتار غیرمجاز دام خارج از کشتارگاه و در معابر عمومی، در روز عید و مراسم استقبال از حجاج، خاطرنشان ساخت: بیش از 800 نوع بیماری مشترک بین انسان و دام در کمین سلامتی جامعه است که سهل انگاری در امور بهداشتی و بویژه انجام کشتار غیرمجاز دام احتمال بروز برخی از این بیماری‌ها، از جمله تب خونریزی دهنده کریمه، کنگو(CCHF)، تب مالت و سیاه زخم را افزایش می‌دهد.

وی از کلیه شهروندان نیز خواست تا در روز عید قربان به جهت جلوگیری از موارد فوق و نیز ایجاد آلودگی‌های زیست محیطی از خدمات رایگان دامپزشکی که متعاقباَ از رسانه‌های جمعی اعلام خواهد شد بهره‌گیری نموده و در سایر روزها از هرگونه کشتار دام و طیور در منازل و معابر خودداری کنند.

در ادامه این جلسه دکتر احتشام فر، مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه ای مرکز بهداشت استان در سخنانی ضمن بر شمردن خطرات عرضه مواد غذایی ناسالم، اظهار داشت: توزیع هر گونه گوشت خارج از شبکه نظارتی دامپزشکی ممنوع بوده و این بخاطر عدم اطمینان به گوشتهایی است که خارج از این چرخه توزیع می گردند.

وی با اشاره به هزینه‌های سنگین درمان در کشور و استان، تصریح کرد: هر گونه عرضه دام مریض و گوشت غیربهداشتی در سطح جامعه به مثابه خیانت به سلامت عمومی است و در این زمینه همکاری تمامی آحاد جامعه در جهت اطلاع‌رسانی و کیفر متخلفین ضروری است.

احتشام فر افزود: باید به سمتی برویم که کشتار دام در فضایی مناسب و متناسب با استانداردهای دامپزشکی انجام شود و تمامی نهادهای دخیل در سلامت جامعه، در جهت ارتقای امنیت غذایی جامعه حرکت کنند.

رئیس موسسه صنعتی گوشت مشهد نیز در این جلسه اظهار داشت: کشتارگاه صنعتی مشهد به‌عنوان بزرگترین کشتارگاه صنعتی کشور، بیش از 85 درصد گوشت مورد نیاز مشهد را تامین می‌کند.

حیدری اعلام داشت: با هدایت کشتار به کشتارگاه صنعتی، نه تنها از آلودگی‌های زیست محیطی پیشگیری می‌شود، بلکه از تمامی قسمت ها و آلایش لاشه کشتار شده استفاده بهینه می‌شود که این امر، بر اقتصاد ملی، تولیدو صادرات نیز تاثیر مثبت دارد.

وی یادآور شد: در سال جاری با همکاری دامپزشکی، شرکت پشتیبانی اموردام و سایر نهادها، بیش از 40 درصد کشتار دام متاثر از خشکسالی در کشتارگاه صنعتی مشهد انجام شد.

حجت الاسلام محمد امیری، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی نیز در جمع مدیران خیریه‌های مشهد با اشاره به اهمیت حلالیت غذای مردم، رعایت موازین شرعی هنگام ذبح را از جمله عوامل اصلی و موثر بر حلیت لاشه کشتاری دانست.

وی افزود: دفتر نمایندگی ولی فقیه در این اداره کل در زمینه ذبح شرعی اقدامات موثری انجام داده اند که حاصل آن در خراسان رضوی حضور ناظرین ذبح شرعی در تمامی کشتارگاه‌های طیور استان و در کشتارگاه‌های با ظرفیت بالای دام می‌باشد.

محمد امیری، با اشاره به تکمیل و تدوین بانک اطلاعات ذابحین استان، اظهار داشت: کلیه ذابحین استان در کشتارگاه‌های دام و طیور آموزش‌های لازم در زمینه مسایل شرعی ذبح را فرا گرفته و دفتر نمایندگی ولی فقیه اداره کل دامپزشکی برای افراد صلاحیت دار در این زمینه گواهی لازم را داده است.

حجت‌الاسلام امیری خاطرنشان ساخت: در زمینه بهسازی کشتار گاه‌ها، اقدامات لازم انجام شده و تمامی کشتارگاه‌های استان تحت پوشش قرار گرفته است.

وی به شهروندان اطمینان داد، در تمامی ایام سال علاوه بر نظارت بهداشتی بر کشتار طیور و دام استان نظارت شرعی نیز انجام می‌شود و از این حیث جای نگرانی وجود ندارد.

محمد امیری افزود: در آبان‌ماه سال جاری نیز کلیات طرح نظارت بر صید و ذبح شرعی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده که با نهایی شدن این مصوبه، بحث نظارت بر ذبح و صید قانون‌مند خواهد شد.