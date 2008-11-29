مرمت قلعه تاریخی "آقبلاغ" بروجرد آغاز شد

سید نبی الله موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: اولین فصل از عملیات مرمتی این اثر تاریخی ارزشمند که شامل مرمت بخش هایی از بدنه بیرونی بنا، آوار برداری از قسمت های فروریخته، بام سازی و رفع خطر از سر در ورودی است در طول هفته جاری آغاز شده است.

وی تصریح کرد: مرمت قلعه تاریخی "آقبلاغ" با صرف اعتباری بالغ بر 250 میلیون ریال آغاز شده است.

سرپرست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان ابراز امیدواری کرد: با توجه به برفگیر بودن این منطقه، تا قبل از شروع فصل بارش برف قسمت هایی از مرمت این اثر تاریخی به پایان برسد.

به گزارش مهر، قلعه تاریخی "آقبلاغ" در 24 کیلومتری شرق بروجرد در کنار روستای تاریخی و قدیمی به همین نام قرار دارد و سالها به عنوان مسکن ییلاقی و سکونت گاه مورد استفاده قرار گرفته است.

این اثر ارزشمند تاریخی به شماره 4366 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.