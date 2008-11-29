مانور زلزله در مدارس سراسر کشور اجرا شد

به گزارش خبرنگاران مهر، هدف از اجرای مانور زلزله در مدارس توجه به ارتقا فرهنگ ایمنی و مقاوم سازی ساختمانها، ایجاد آمادگی برای انجام واکنشهای سریع و صحیح به هنگام زلزله و افزایش سطح آگاهی دانش آموزان در مورد زلزله است.

صبح امروز همزمان با سراسر کشور در مدارس نواحی چهارگانه آموزش و پرورش کلانشهر کرج نیز این مانور برگزار شد.

معاون اداری مالی فرماندار کرج در مراسم مانور زلزله مدارس کرج که به طور متمرکز در دیرستان 17 شهریور آموزش و پرورش ناحیه یک کرج برگزار شد، اظهار داشت: برگزاری مانور زلزله سه مرحله ایجاد، حفظ و ارزیابی آمادگی وجود دارد و با توجه به اینکه امسال دهمین دوره برگزاری مانور زلزله در مدارس است، هم اکنون در مرحله ارزیابی قرار داریم.

کاوه حدادپور افزود: یکی از عواملی که در زمان وقوع زلزله امدادگران را دچار مشکل می کند، ناهماهنگی میان عوامل اجرایی است.

وی یادآور شد: ایران پتانسیل فوی مردمی در بحث آسیب رسانی دارد اما عدم حرف شنوی مردم از مسئولان مربوطه و به دنبال آن ایجاد ناهماهنگیهای مختلف باعث عقب بودن ما در این زمینه شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: در اجرای مانورهای زلزله و بلایای طبیعی دانش آموزان باید تمام توجه خود را به کار گیرند تا به هدف اصلی و امداد و نجات آسیب دیدگان دست یابیم.

در این مانور یک تیم کامل امداد و نجات 33 نفره از جمعیت هلال احمر کرج عملیات راپل، برقراری و ایجاد درمانگاه صحرایی، انجام فوریتهای پزشکی توسط دانش نیروهای آموزش دیده اجرا کردند.

همچنین به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، مدیر کل ستاد حوادث غیرمترقبه استانداری هرمزگان در حاشیه مانور امداد و نجات به میزبانی مدرسه جامعه الصادق بندرعباس اظهار داشت: کسب برآورد مناسبی از توان یگانهای امدادی و نجات در مقابله با بلایای طبیعی گسترده می تواند در ساماندهی و مدیریت تیمها نقش اساسی داشته باشد.

یاسر حزباوی گفت: محور قرار گرفتن مدارس و نسل جوان و نوجوان جامعه می تواند زمینه ساز آموزش همگانی برای کاهش اثرات بلایا در جامعه باشد.

حزباوی به ارائه مثالی از زمین لرزه های شهریور و مهر ماه سالجاری در هرمزگان پرداخت و افزود: عمده خسارات در زمین لرزه های کوچک، بیم افراد برای عدم باقی ماندن در زیر آوراست که اساسا با توجه به عدم خسارت بر بناها شاهد وجود زخمی در پس لرزه ها هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیر کل دفتر بازسازی و حوادث غیر مترقبه استانداری خراسان جنوبی نیز ظهر امروز در مراسم مانور سراسری زلزله در دبیرستان فاطمه‌ زهرا (ع) بیرجند، آموزش را مهم‌ ترین هدف برگزاری مانورها عنوان کردو افزود: آمادگی برای مقابله با حوادث، شناسایی نقاط قوت و ضعف در زمان وقوع حوادث و برنامه ‌ریزی آموزشی برای حذف نقاط قوت و ضعف از دیگر اهداف برگزاری این مانور است.

محمد‌علی آخوندی علت برگزاری مانور زلزله در مدارس را وجود جمعیت زیاد و همچنین یک نفر از هر خانواده در آن دانست و اظهار داشت: یادگیری آموزش‌ها و انتقال آن به خانواده‌ها در زمان وقوع حوادث برای کاهش خسارات جا نی و مالی از طریق دانش ‌آموزان به راحتی امکان‌ پذیر است.