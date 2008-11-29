مرمت و بازسازی منزل تاریخی "جعفرزاده" سبزوار به پایان رسید

محمود بختیاری شهری در گفتگو با خبرنگار مهر در سبزوار افزود: اقدامات مرمتی در خصوص بازسازی پوشش های این خانه و مراحل بام سازی اثر به شیوه سنتی به پایان رسید.

وی اظهار داشت: همزمان مرمت اندود گچ داخلی تمام فضاهای اثر در هر دو اشکوب و تعمیر و بامسازی در و پنجره چوبی نورگیر ها، تقویت و کلاف کشی آهنی سقف خوانچه پوش زیرزمین انجام پذیرفته است.

بختیاری تصریح کرد: با اتمام این مراحل و اجرای سیستم نورپردازی و باغ آرائی منزل تاریخی جعفرزاده سبزوار که از ابنیه ارزشمند عهد قاجاریه است و به شماره 4571 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده آماده بهره برداری و ایجاد کاربری مناسب می شود.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از این اثر به عنوان اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان سبزوار از گزینه هایی است که برای احیا و کاربری این اثر با ارزش پیشنهاد و در دست بررسی است.