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۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۵:۵۱

9 بخش از مطالعات ساختاری سند آمایش گلستان آماده شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار گلستان گفت: تاکنون 9 بخش از مطالعات ساختاری سند آمایش گلستان آماده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان عباس نیاوند ظهر شنبه در پنجمین جلسه سند آمایش استان افزود: این مطالعات در اختیار دستگاههای مربوطه قرار گرفته تا اساس برنامه توسعه استان قرار گیرد.

وی اظهار داشت: برنامه ریزی راهبردی استراتژیک، برنامه ریزی ساختاری و برنامه ریزی عملیاتی از جمله گامهای این سند آمایش استان است.

نیاوند خاطرنشان کرد: تحلیل وضعیت موجود استان، تحلیل ساختار فضایی و ملاحظات دفاعی و امنیتی از جمله بخشهای این سند آمایش را تشکیل می دهند.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان بیان داشت: تعادل بخشی بین انسان، فضا و فعالیتها از مهمترین اهداف سند آمایش استان استکه باید به آن دست یابیم.

وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که برنامه چشم انداز توسعه استان باید بر اساس این سند آمایش تهیه و تدوین شود.

نیاوند یادآور شد: در این سند راهبردی باید شایستگیهای برتر استان و ارتباط بین بخشهای مختلف در این سند راهبردی مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 791717

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