۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۲:۴۹

با حکم سرلشگر فیروزآبادی؛

جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس منصوب شد

به پیشنهاد سردار میرفیصل باقرزاده رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و موافقیت سردار سرلشگر بسیجی دکتر سیدحسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح امیر سرتیب دوم سیدعلی فیروزی به عنوان جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس تعیین و منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، درحکم سرلشگر فیروزآبادی خطاب به امیر فیروزی آمده است : با استعانت از درگاه خدای سبحان و به استناد اختیارات تفویضی مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا به پیشنهاد سردار ریاست محترم بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و با عنایت به مراتب تلاش و مجاهدت جنابعالی در دوران هشت سال دفاع مقدس و علاقه تعهد به حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس به موجب این حکم شما را به عنوان جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس (محل سرلشکری) منصوب می کنم.

در ادامه حکم می خوانیم : امید است که با توجه خاص که شایسته پیروان امت و ولایت و دلسوختگان انقلاب اسلامی و سربازان مقام معظم فرماندهی کل قوا حضرت آیت الله خامنه ای عزیز است وظایف محوله را انجام دهید و در همه امور رعایت امانت و تقوی را بنمایید.

 

