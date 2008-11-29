اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، بر این اساس تمام گروههای برنامه‌ساز رادیو جوان با زمان‌بندی برنامه‌های شاد، آگاهی‌بخشی و تعاملی تهیه و پخش می‌کنند. ویژه برنامه‌های رادیو جوان از ساعت 11:30 تا 21:30. پخش می‌شود.

ـ برنامه "روزشمار انقلاب" از گروه ایران و فرهنگ رادیو ایران هر روز از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:45 پخش می‌شود و در آن گفتگوی خبرنگار آمریکایی با حضرت امام (ره) و پیام قاطع ایشان روی آنتن می‌رود.

ـ رادیو سلامت به مناسبت سالروز ازدواج حضرت فاطمه (س) و حضرت علی (ع) و روز ازدواج ملی جوانان ویژ‌برنامه‌هایی از فرهنگسرای خانواده پخش می‌کند.

ـ برنامه "چهارسوق" 10 آذر ساعت 11:35 از رادیو تجارت پخش می‌شود و صادرات آبزیان و مسائل مربوط به آن از جمله علل کاهش صادرات این محصول را بررسی می‌کند.

ـ برنامه "عصر تجارت" 10 آذر ساعت 13:15 در رادیو تجارت به اشتغالزایی می‌پردازد. در این برنامه علیمحمد کلهری عضو هیئت مدیره و حبیب‌الله شکیبانژاد مدیر عامل تعاونی هلدینگ شهر حضور دارند.

ـ برنامه "مجله اقتصادی" 10 آذر ساعت 9 صبح از رادیو تجارت پخش می‌شود. این برنامه با حضور سهرابی از سازمان انرژی هسته‌ای به موضوع انرژی هسته‌ای می‌پردازد.