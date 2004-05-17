اسراييل ، كانال حائل به عمق 20 متر و عرض 80 متر در رفح حفر مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي " ايلاف" تلويزيون رژيم اسراييل شب گذشته اعلام كرد تل آويو كانال بزرگي در جنوب نوار غزه حفرخواهد كرد.

رژيم صهيونيستي كه با احداث ديوارحائل برغم وجود مخالفت گسترده جهاني، ساخت آن را با ادعاي حمايت از شهروندان اسراييلي توجيه كرد، در مورد حفر اين كانال نيز باز هم بهانه تراشي كرده ومدعي است اين كانال براي حمايت از گشتي هاي نظامي اسراييل در مقابل حملات فلسطيني حفر مي شود.

شبكه دوم تلويزيون اسراييل اعلام كرد ارتش تصميم گرفته است اين كانال را به عمق 20 متر و عرض 60 تا 80 متر درمرزهاي غزه با مصر حفر احداث كند.اين تلويزيون اشاره اي به طول اين كانال نكرده است.

بر اساس اين گزارش، ميان اين كانال و منازل فلسطيني نزديك به آن حدود 150 متر فاصله است كه بايد اين فضا از بين برود.

به گزارش تلويزيون اسراييل احداث اين كانال بزرگ منجر به تخريب شمار نامحدودي از منازل فلسطينيان خواهد شد.

اين طرح را موشه يعالون رئيس ستاد مشترك ارتش اسراييل تهيه و به كابينه آريل شارون تقديم كرد.

گفتني است اقدام رژيم صهيونيستي درحفر اين كانال به شرايط وخيم سياسي وامنيتي شارون وكابينه اش بر مي گردد كه برغم اعمال سخت ترين صدمات روحي وجسمي عليه فلسطينيان و ترور رهبران جهادي هنوز موفق به اجرا نمودن اولين شعار تبليغاتي خود نشده است ودر عين حال اين اقدام نيز نمي تواند در مقاومت برحق ومشروع ملت فلسطين خللي وارد آورد.

