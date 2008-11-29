شش رشته صنایع دستی در خراسان رضوی آموزش داده می شود

حسین خواجه بیدختی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: پیرو همکاریهای تنگاتنگ حاکم بین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی و اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در بحث آموزش عملی رشته های صنایع دستی در مقطع متوسطه، مدیران گروه کار و دانش و هنرستان های کل کشور با هدف آشنایی با فعالیتهای مرکز آفرینش های هنری سازمان و معرفی فعالیتهای مشترک سازمان و آموزش و پرورش از این مرکز بازدید کردند.

وی گفت : در این بازدید که بسیار مورد توجه بازدیدکنندگان قرار گرفت مرکز آفرینش های سازمان به عنوان موزه زنده فعالیت های هنری در مشهد معرفی گردید که هدف آن ارتباط چهره به چهره و آموزش مستقیم هنرمندان با مخاطبین است.

بیدختی با اشاره به هنرستان ها و مدارس کار و دانش تحت پوشش معاونت صنایع دستی استان گفت: تا کنون در خراسان رضوی آموزش عملی شش رشته صنایع دستی با نظارت و هزینه استان و توسط مربیان معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی سازمان در حال انجام است که امید می رود این روند در سالهای آینده رو به افزایش باشد.

وی ادامه داد: آموزش هنرجویان دوره های متوسطه آموزش و پرورش استان برای سازمان یک اولویت بدون قید و شرط است که از این موضوع به عنوان یک فرصت استفاده خواهیم کرد.

بیدختی با اشاره به این که بیشترین همکاری آموزش و پرورش و سازمان متبوع در کشور در خراسان رضوی صورت گرفته است، اذعان داشت: سازمان متبوع از سیاست های اشتغال زایی در بحث آموزش های مهارتی در دوره متوسطه با تمام توان موجود همکاری خواهد کرد.