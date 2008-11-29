۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۲:۴۴

"شکارچی کروکودیل" میهمان شبکه تهران می‌شود

فیلم سینمایی "شکارچی کروکودیل" یکشنبه 10 آذر ساعت 22 در قالب برنامه سینما پنج از شبکه تهران روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم با نام اصلی "شکارچی کروکودیل: در راه برخورد" بر مبنای مجموعه فیلم‌هایی مستند به همین نام به کارگردانی جان استیتن با حضور استیو اروین و همسرش تری اروین سال 2002 ساخته شد. این دو نقش‌های خود را در مجموعه فیلم‌های مستند در این فیلم سینمایی هم تکرار کردند.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: یک ماهواره جاسوسی آمریکا سقوط می‌کند و جعبه سیاه آن داخل برکه‌ای در استرالیا می‌افتد. یک کروکودیل جعبه سیاه را می‌بلعد و دو گروه امنیتی از آمریکا و استرالیا دنبال آن می‌روند و با حوادث مختلف رو به رو می‌شوند.

فروش جهانی فیلم استرالیایی "شکارچی کروکودیل" 33 میلیون دلار بود. اروین بازیگر اصلی فیلم چهره مطرح تلویزیون استرالیا و کارشناس حیات وحش بود که در فیلمبرداری فیلم مستند جدید خود بر اثر برخورد مرگبار یک سفره‌ماهی به سینه‌اش کشته شد.

