به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم با نام اصلی "شکارچی کروکودیل: در راه برخورد" بر مبنای مجموعه فیلمهایی مستند به همین نام به کارگردانی جان استیتن با حضور استیو اروین و همسرش تری اروین سال 2002 ساخته شد. این دو نقشهای خود را در مجموعه فیلمهای مستند در این فیلم سینمایی هم تکرار کردند.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: یک ماهواره جاسوسی آمریکا سقوط میکند و جعبه سیاه آن داخل برکهای در استرالیا میافتد. یک کروکودیل جعبه سیاه را میبلعد و دو گروه امنیتی از آمریکا و استرالیا دنبال آن میروند و با حوادث مختلف رو به رو میشوند.
فروش جهانی فیلم استرالیایی "شکارچی کروکودیل" 33 میلیون دلار بود. اروین بازیگر اصلی فیلم چهره مطرح تلویزیون استرالیا و کارشناس حیات وحش بود که در فیلمبرداری فیلم مستند جدید خود بر اثر برخورد مرگبار یک سفرهماهی به سینهاش کشته شد.
