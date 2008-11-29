به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم با نام اصلی "شکارچی کروکودیل: در راه برخورد" بر مبنای مجموعه فیلم‌هایی مستند به همین نام به کارگردانی جان استیتن با حضور استیو اروین و همسرش تری اروین سال 2002 ساخته شد. این دو نقش‌های خود را در مجموعه فیلم‌های مستند در این فیلم سینمایی هم تکرار کردند.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: یک ماهواره جاسوسی آمریکا سقوط می‌کند و جعبه سیاه آن داخل برکه‌ای در استرالیا می‌افتد. یک کروکودیل جعبه سیاه را می‌بلعد و دو گروه امنیتی از آمریکا و استرالیا دنبال آن می‌روند و با حوادث مختلف رو به رو می‌شوند.

فروش جهانی فیلم استرالیایی "شکارچی کروکودیل" 33 میلیون دلار بود. اروین بازیگر اصلی فیلم چهره مطرح تلویزیون استرالیا و کارشناس حیات وحش بود که در فیلمبرداری فیلم مستند جدید خود بر اثر برخورد مرگبار یک سفره‌ماهی به سینه‌اش کشته شد.