دانش آموزان کرجی آموزش همیاری پلیس می بینند

مهتاب امیری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: طبق توافق با اداره راهنمایی و رانندگی کرج مقرر شد که کانون فاطمه زهرا(س) دانش آموزان انتخاب شده را به راهنمایی و رانندگی معرفی کند تا همیار پلیس شوند و آموزشهای پلیس ببینند.
وی افزود: در این طرح 20 دانش آموز دختر از دبستان پاکان و 20 دانش آموز پسر از دبستان فرهنگ آموزش و پرورش ناحیه سه کرج در این دوره ها شرکت می کنند.
این مسئول خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح آشنایی دانش آموزان با قوانین راهنمایی و رانندگی همچنین درست عمل کردن در مواقع بحران است.
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