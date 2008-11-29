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۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۳:۰۰

دانش آموزان کرجی آموزش همیاری پلیس می بینند

دانش آموزان کرجی آموزش همیاری پلیس می بینند

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر کانون فاطمه زهرا (س) آموزش و پرورش ناحیه سه کرج گفت: دانش آموزان کرجی به همت کانون فاطمه زهرا(س و با همکاری راهنمایی و رانندگی این شهرستان آموزش همیار پلیس می بینند.

مهتاب امیری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: طبق توافق با اداره راهنمایی و رانندگی کرج مقرر شد که کانون فاطمه زهرا(س) دانش آموزان انتخاب شده را به راهنمایی و رانندگی معرفی کند تا همیار پلیس شوند و آموزشهای پلیس ببینند.

وی افزود: در این طرح 20 دانش آموز دختر از دبستان پاکان و 20 دانش آموز پسر از دبستان فرهنگ آموزش و پرورش ناحیه سه کرج در این دوره ها شرکت می کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح آشنایی دانش آموزان با قوانین راهنمایی و رانندگی همچنین درست عمل کردن در مواقع بحران است.

کد مطلب 791724

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