دانش آموزان کرجی آموزش همیاری پلیس می بینند

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر کانون فاطمه زهرا (س) آموزش و پرورش ناحیه سه کرج گفت: دانش آموزان کرجی به همت کانون فاطمه زهرا(س و با همکاری راهنمایی و رانندگی این شهرستان آموزش همیار پلیس می بینند.