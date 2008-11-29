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۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۲:۴۴

توسعه تعاونیهای زنان در اشتغالزایی نقش بسزایی دارد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مشاور استاندار چهار محال و بختیاری در امور بانوان و خانواده گفت: توسعه تعاونیهای زنان در اشتغالزایی نقش بسزایی دارد.

نسرین هادیان در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد، با اشاره به اینکه اشتغال یکی از مهمترین عوامل کاهش آسیبهای اجتماعی زنان است، اظهار داشت: تعاونی های زنان استان باید با هدف اشتغالزایی و به کارگیری خلاقیتهای علمی و مهارتی این قشر توسعه یابد.

وی افزود: توسعه بخش تعاونیهای زنان بستری مناسب برای بروز خلاقیت های مدیریتی، راهبردی و فکری زنان و افزایش سهم آنان در تصمیم سازیها و اشتغال است.

نسرین هادیان افزود: هم اکنون 667 شرکت تعاونی و اتحادیه در استان به مدیریت زنان در حال فعالیت است.

وی تصریح کرد: 47 هزار و 200 نفر در تعاونی های زنان عضو هستند که 36 هزار و 300 نفر از این تعداد را زنان و مابقی را مردان تشکیل می دهند.

هادیان افزود: این تعاونیها در زمینه های کشاورزی، صنعتی، عمرانی، خدماتی، مسکن، فرشبافی، آموزشگاهی و فروشگاه مصرف فعالیت می کنند.

 

کد مطلب 791726

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