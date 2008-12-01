خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب: جان لی اندرسن نویسنده این کتاب خبرنگار نشریه نیویورکر گزارشهای مستند زیادی را از زندگی چه‌گوارا در کتابش منعکس کرده و به همین دلیل کتاب نه تنها حاوی اطلاعات دست اول از زندگی این مبارز آرژانتینی است بلکه چشم اندازی از تاریخ اجتماعی و سیاسی آمریکای لاتین را نیز به دست می‌دهد.

این کتاب که تا کنون به 15 زبان زنده دنیا از جمله اسپانیایی، پرتغالی، ایتالیایی، آلمانی، فنلاندی، دانمارکی، سوئدی، ترکی و کروات نیز ترجمه شده است. این کتاب یکی از کاملترین زندگینامه‌های چه گوارا به شمار می‌رود که سرگذشت او را از دوران مرفه کودکی تا میدانهای نبرد انقلاب کوبا، از تالارهای قدرت در دولت کاسترو تا شکست در مبارزات کنگو و جان باختن در بولیوی بازگو می‌کند.

بخش نخست این کتاب به "دوران ناآرام جوانی" چه‌گوارا می‌پردازد. عنوان بخش دوم کتاب "ظهور چه" نام دارد و بخش سوم نیز "سرشتن انسان نو" را بازگو می‌کند.

نویسنده با کمک گرفتن از همسر چه‌گوارا به آرشیو شخصی وی دسترسی یافت و در این کتاب مصاحبه‌های متعددی را که با همرزمان وی و افسران بولیویایی و ماموران سیا انجام داده منتشر کرده‌ است.

وی همچنین محل دفن جنازه چه‌گوارا را که پیش از این مخفی بود فاش کرد که نهایتاً منجر به نبش قبر و انتقال بازمانده استخوانهای وی و تشریفات تدفین در کوبا شد.

از دیگر ویژگیهای این کتاب تحقیقات مضاعفی است که مترجم ایرانی آن با ارجاع به کتاب در سفرهایی به آمریکای لاتین و اروپا و مصاحبه با شخصیتهای آن انجام داده‌است.