سمینار "رسانه برای همه" بدون مخاطب برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم که با تأخیر یکساعت و نیمی به دلیل حضور پیدا نکردن سخنرانان آغاز شد نخستین برنامه جانبی دومین جشنواره "رسانه‌ای برای بهتر زیستن" از سوی سازمان بهزیتسی کشور به حساب می‌آید.

میزگرد "تجربه معلولیت در سینمای ایران" به عنوان بخش اول این برنامه که قرار بود با رویکرد بر سه موضوع همانند‌سازی تجربه از سینمای ناتوانی، نقش بازیگران و کارگردانان در ارائه تصویر ناتوانی و بررسی انگیزهای سینمای ایران در حوزه معلولیت و ناتوانی با حضور مجید مجیدی، پوران درخشنده، علی احمدی فرد(بازیگر معلول)، هما روستا و دکتر منتظرالقائم برگزار شود تنها به بیان احساسات و علاقمندی به این قشر اختصاص یافت.

در این میزگرد مجید مجیدی در آغاز با بیان بی اطلاعی خود برای حضور در همچنین میزگردی دررابطه با معلولین گفت: در جامعه ما معلولان به وسیله اجتماع و رسانه به حاشیه رانده شده و تاثیرات مخربی را متحمل شده اند.

در ادامه این بخش پوران درخشنده با اشاره به تجربه 22 ساله خود از صداقت معلولان سخن گفت.



به عقیده وی نقش رسانه‌های جمعی از جمله سینما در رشد فکری معلولان غیر قابل انکار است.

سخنران بعدی این بخش دکتر مهدی منتظر القائم بود.



وی در سخنان خود معلولان را یک گروه اجتماعی دانست که در جامعه حق و حقوقی دارند. این استاد دانشگاه معتقد است که جامعه معلولان نیز مانند هر گروه اجتماعی دیگر در اجتماع دارای حقوق شهروندی است و این حقوق باید رعایت شود.

عضو هئیت علمی دانشگاه تهران با توجه به ضرورت اجتماعی‌سازی معلولان از نقش رسانه‌ها در عادی سازی روابط ایشان در جامعه یاد کرد.

در این میزگرد هما روستا حضور نیافت و مجید مجیدی نیز پس از سخنان کوتاه خود سالن را ترک کرد.

این همایش یکروزه با بررسی بازنمایی چهره معلولیت در سینمای ایران و جهان عصر امروز پیگیری خواهد شد.