خیابانی در بوشهر به نام "استاد حمیدی" نامگذاری می شود

عبدالخالق ماجدی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: طرح نام گذاری این خیابان در شورای نام گذاری شهر بوشهر تصویب شده است و به زودی خیابان به نام این استاد گران قدر معرفی خواهد شد.

وی اظهار داشت: استاد حمیدی به عنوان چهره ماندگار فرهنگی و محققی ارزنده، نقشی والا در معرفی استان بوشهر در کشور داشته است.

معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری بوشهر با بیان اینکه هدف شورای نام گذاری شهر بوشهر، ترویج و اشاعه شعائر دینی و مذهبی و تقدیر و تجلیل از مفاخر و شخصیت های ملی استان بوشهر است، گفت : توجه به تقدس و جایگاه رفیع سرداران و شهداء 8 سال دفاع مقدس و تقدیر و تجلیل از مفاخر و شخصیتهای ملی استان بوشهر از دیگر اهداف این شورا است.

ماجدی عنوان کرد: نام گذاری میدانی واقع در خیابان ساحلی بوشهر به نام میدان شهداء خلیج فارس که در مبارزه مستقیم با امریکا در خلیج همیشه فارس به شهادت رسیده اند نیز در همین راستا بوده است.