امروز ثبت نام از نامزدها به پایان می رسد/ مهلت تعیین شده تمدید نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت تعیین شده برای ثبت نام از کاندیداهای شرکت کننده در مجمع انتخابات هیئت رئیسه فدراسیون تنیس روی میز که از 27 آبان ماه آغاز شده بود، در پایان ساعت اداری امروز (شنبه - 9 آذرماه) تمام می شود.

تاکنون به غیر از شاهرخ شهنازی که در همان روز نخست آمادگی خود را برای یک دوره ریاست دیگر در فدراسیون تنیس روی میز اعلام کرد، فرد دیگری جهت شرکت در مجمع انتخابات هیئت رئیسه این فدراسیون اعلام آمادگی نکرده است.

درهر حال تنها چند ساعت تا پایان مهلت ثبت نام از نامزدهای احراز پست ریاست فدراسیون تنیس روی میز باقی مانده و این درحالیست که طبق اعلام سازمان تربیت بدنی این فرصت تحت هیچ شرایطی تمدید نخواهد شد.

علی مهرداد قارداشی دبیر فدراسیون تنیس روی میز درگفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: کاندیداها تا ساعت 16:30 امروز می توانند جهت دریافت فرم ثبت نام و ارائه مدارک لازم به فدراسیون تنیس روی میز مراجعه کنند. اما بعد از این ساعت از هیچ فردی ثبت نام نمی شود. ضمن اینکه بنا به تاکید سازمان تربیت بدنی این فرصت هرگز تمدید نخواهد شد.

سومین مجمع انتخابات هیئت رئیسه فدراسیون تنیس روی میز 22 دی ماه سال جاری برگزار خواهد شد. شاهرخ شهنازی از 12 سال پیش تاکنون ریاست این فدراسیون را بر عهده دارد.