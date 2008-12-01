به آینده تیراندازی ایران امیدواریم/ در انتظار یک مربی استرالیایی هستیم

نواب نوری دبیر فدراسیون تیراندازی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: هر چند با استخدام "زالاتو" یکی از مربیان به نام جهان در اسلحه تفنگ بادی به آینده تیراندازان کشورمان در میادین آسیایی و جهانی امیدوار شده ایم اما تنها بخشی از برنامه جذب مربیان خارجی را به اجرا درآورده ایم.

وی با بیان اینکه این مربی برای انتخاب تیراندازان در اردوهای تیم ملی آزاد است گفت: ما روشی را برای گزینش تیراندازان تیم ملی دنبال می کنیم که این مدل برای "زالاتو" تشریح شد و به نظر می آید وی نیز همین روال را برای گزینش اعضاء تیم ملی انتخاب کند.

نوری تاکید کرد: براساس تعهدی که به این مربی مجارستانی سپرده ایم باید ظرف یک ماه آینده امکاناتی چون اسکان، تهیه مهمات و اسلحه به روز و مشخص شدن وضعیت سالنهای تیراندازی را برای شروع به کار این مربی فراهم کنیم.

دبیر فدراسیون تیراندازی خاطرنشان کرد: ما پروسه انتخاب مربیان خارجی را تا مشخص شدن وضعیت تیراندازان طپانچه و اهداف پروازی دنبال خواهیم کرد که به دنبال همین هدف مذاکراتی را با یک مربی استرالیایی آغاز کرده ایم.

وی با تاکید بر اینکه برای استخدام مربیان خارجی باید دقیق شویم، گفت: به همین منظور برگزاری یک دوره آموزشی را به مدرسی این مربی استرالیایی را در برنامه های فدراسیون قرار داده ایم .