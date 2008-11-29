عکس العمل مناسب در حوادث در وقت طلایی ارزشمند است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد جواد محمدی زاده پیش از ظهر امروز در دهمین مانور سراسری زلزله در دبیرستان فرهیختگان مشهد افزود: وقت طلایی به یک دقیقه اول به همراه 5 تا 6 دقیقه بعد از وقوع حادثه اطلاق می شود که اگر عکس العمل در این دقایق مناسب بلاشد روند امداد و نجات آسانتر انجام می شود.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: رکن رکین موضوع عملیات تخصصی، مدیریت درست در صحنه توسط دستگاهها و رنجیر واربودن حرکات دستگاههای مرتبط با هم تعریف می شود.

وی با بیان اینکه حادثه جزو ذات زندگی است و مدیریت آن ضروری است، اذعان داشت: با توجه به جمعیت 15 میلیون نفری قشر دانش آموز و فرهنگی در کشور توجه به مسائل ایمنی و فیکس سازی در مدارس بسیار مهم جلوه می کند.

استاندار خراسان رضوی اذعان داشت: آنچه که در این مانور بسیار دارای اهمیت است به اطلاعی مسئولین ذیربط در خصوص حضور مسئولان استانی در این مانور بود که دلیل این عدم اطلاع سنجش و ارزیابی عملکرد و آمادگی دانش آموزان است.

محمدی زاده در ادامه آمادگی و عملکرد دانش آموزان را در این مانور بسیار خوب ارزیابی کرد و افزود: بی شک آمادگی بالای دانش آموزان در امروز تحت تاثیر آموزشهای به هنگام و درست مسئولین فرهنگی آموزش و پرورش می باشد.

وی اظهار داشت: امر آموزش و پیش گیری ضرورت مهمی است که امروز در این مانور وضوح قابل احساس بود.