2318 شرکت تعاونی تولید به بخش کشاورزی کشور افزوده می شود

غلامحسین طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: طبق پیش بینی و طبقه بندی برنامه های آینده دفتر نظامهای بهره برداری، در برنامه های 5 و 6 اقدامات با ریزترین شکل ممکن به صورت شهرستان به شهرستان و استان به استان مشخص شده که در این راستا تا پایان برنامه ششم دو هزار و 318 شرکت تعاونی تولید به شرکتهای موجود اضافه می شود.

وی افزود: سطح پوشش این تعداد شرکت 30 میلیون و 993 هزار هکتار در کشور است که امید می رود با توسعه شرکتهای سهامی کشاورزی در دو برنامه آینده شرکتها به 350 شرکت توسعه می یابند.

این مسئول خاطرنشان کرد: اگر هر شرکت دو هزار هکتار را پوشش دهد، تا پایان برنامه ششم با ایجاد و راه اندازی 350 شرکت به 700 هزار هتار اراضی تحت پوشش شرکت سهامی زراعی دست می یابیم.

طباطبایی بیان داشت: در بخش کشت و صنعت نیز تا پایان برنامه ششم 220 مورد شرکت اضافه می شود که با متوسط دو هزار و 440 هکتار در قالب مجموعه ارائه می شود.

مدیر کل دفتر نظامهای بهره برداری معاونت آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: در کنار آن هزار و 869 تشکل رسمی آب بران بررسی شده که برای مدیریت و نگه داری صحیح آب کشاورزی به مجموعه افزوده می شود.

وی یادآور شد: هم اکنون 260 پایلت برای اصلاح ساختار نظامهای بهره برداری خرد دهقامی در قالب پروژه های متعدد برنامه ریزی شده است، در برنامه چهارم هم اکنون 160 شرکت را تشکیل می دهیم و طبق برنامه ریزی مقرر شده در برنامه پنجم و ششم به سالانه 200 شرکت برسد.

این مسئول اعلام کرد: همچنین اولین مجوز تاسیس گلخانه ای ویژه مهندسان خانم در زاهدان توسط معاونت آب و خاک در قالب تعاونی تولید در دو ماهه انجام شد و هم اکنون مشغول به انجام زیر ساختها هستند.