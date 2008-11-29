۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۵:۵۶

در گفتگو با مهر:

90 درصد از شبکه های آب و فاضلاب روستایی دامغان فرسوده است

سمنان - خبرگزاری مهر: بخشدار مرکزی دامغان گفت: 90 درصد از شبکه های آب و فاضلاب روستایی بخش مرکزی دامغان فرسوده است که 240 میلیون ریال برای ترمیم شبکه آب روستاهای دامغان اختصاص یافته است.

سید امیر تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر در دامغان گفت: حدود 13 هزار نفر در بخش روستایی دامغان از شبکه آب و فاضلاب روستایی بهره مند هستند.

وی افزود: 400 میلیون ریال از محل اعتبارات خشکسالی برای ترمیم شبکه فرسوده آب شرب روستاهای بخش مرکزی و امیرآباد دامغان اختصاص یافت که ازاین مبلغ 240 میلیون ریال سهم بخش مرکزی دامغان می باشد.

تقوی گفت: 50 روستا در بخش مرکزی دامغان وجود دارد که 33 روستا بالای 20 خانوار بوده و دارای شبکه آبرسانی شرب روستایی می باشد.

وی اظهار داشت: 10 روستای دیگر در بخش مرکزی دامغان وجود دارد که تعداد خانوارهای آن زیر 20 خانوار است و این افراد دارای شبکه آب و فاضلاب هستند که خود اهالی این روستاها هزینه  شبکه مصرف آب آنها را تامین می کنند.

کد مطلب 791753

