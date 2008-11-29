90 درصد از شبکه های آب و فاضلاب روستایی دامغان فرسوده است

سید امیر تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر در دامغان گفت: حدود 13 هزار نفر در بخش روستایی دامغان از شبکه آب و فاضلاب روستایی بهره مند هستند.

وی افزود: 400 میلیون ریال از محل اعتبارات خشکسالی برای ترمیم شبکه فرسوده آب شرب روستاهای بخش مرکزی و امیرآباد دامغان اختصاص یافت که ازاین مبلغ 240 میلیون ریال سهم بخش مرکزی دامغان می باشد.

تقوی گفت: 50 روستا در بخش مرکزی دامغان وجود دارد که 33 روستا بالای 20 خانوار بوده و دارای شبکه آبرسانی شرب روستایی می باشد.

وی اظهار داشت: 10 روستای دیگر در بخش مرکزی دامغان وجود دارد که تعداد خانوارهای آن زیر 20 خانوار است و این افراد دارای شبکه آب و فاضلاب هستند که خود اهالی این روستاها هزینه شبکه مصرف آب آنها را تامین می کنند.