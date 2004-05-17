تنها 20 درصد حقايق در گزارش تحقيق و تفحص صنعت خودرو بيان شده است

عضو كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي درگفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر در مورد گزارش تحقيق و تفحص مجلس از صنعت خودروسازي كشور كه ديروز توسط رييس هيات تحقيق و تفحص ارايه شد گفت: تنها 20 درصد از گفتني ها در گزارش تحقيق و تفحص صنعت خودرو سازي بيان شده است و براي بيان مابقي مدارك و اسناد لازم در دسترس نيست.

احمد رهبري افزود: ين تحقيق تنها براساس گزارش هاي مستند است و واقعيت هاي ديگري نيز وجود دارد كه مداركي براي آنها در دسترس نيست.

وي ضمن تاييد اين تحقيق افزود: اين گزارش براساس گزارش هاي ارايه شده از سوي خودروسازان بوده است و هيچ چيز اضافه تري در آن گنجانده نشده است.

وي تصريح كرد: به عنوان نمونه قراردادي كه با كيا موتورز منعقد شد دهها هزار خودروي پرايد وارد كشور شده كه در واقع تكرار مشكلات خودروي پيكان بود.

به گفته وي، دولت به علت حمايت از اشتغال بشدت از اين صنعت حمايت مي كند بطوري كه بر اساس مصوبه شوراي اقتصاد به خودروسازان اجازه داده شد كه توليد كنند و محصولات خود را دربازار آزاد بفروشند.

رهبري گفت: براساس مصوبه شوراي اقتصاد از سال 77، ميليارد ها تومان مابه التفاوت ناشي از قيمت گذاري خودروها از محل سود آنها نصيب خودروسازان مي شود و هيچ حساب و كتابي هم در كار نيست.

وي افزود: از اين سرمايه كلاني كه خودروسازان از سال 77 بر اساس مصوبه شوراي اقتصاد بدست آوردند صرف چه چيزي شد، كه در اين ميان بجز عدم استراتژي شفاف چيزي عايد مردم نشد.

وي ريشه تمام مشكلات ايجاد شده درصنعت خودروسازي را ناشي ازضعف شديد مديريت ذكر و تصريح كرد: در اين صنعت استراتژي واحدي تاكنون وجود نداشته است.

به گفته وي، كيفيت پايين، عدم فناوري روز و حتي نبود خدمات پس از فروش بعنوان در دسترس ترين سرويس براي مشتريان همگي ناشي از ضعف مديريت است.

نماينده مردم گرمسار در مجلس گفت: تا زماني كه صنعت خودروسازي كشور انحصاري باشد و دولت بدون هيچ حدومرزي از اين صنعت حمايت كند مشكلات آن برطرف نخواهد شد.

وي افزود: تا زماني كه مديران خودروسازي وقتي مشتريان را درصف هاي طولاني براي پيش فروش محصولات خود مي بينند و اين تقاضا ها خارج از توان توليد مراكز توليدي است، و مديران هيچ نگراني در بنگاههاي اقتصادي خود براي فروش ندارند دبستر مناسب براي رقابت ايجاد نخواهد شد و بازار در انحصارعده اي خاص قرار مي گيرد.

وي همچنين علاوه بر انحصار ، از فساد مالي ، قراردادهاي زيرميزي و پشت پرده را از معضلات ديگر ايجاد شده در صنعت خودروي كشور برشمرد.

رهبري با اشاره به هزينه هاي هنگفت در صنعت خودروسازي گفت: اين سوال مطرح است كه آيا با انجام اين همه هزينه ها چيزي عايد مردم شده است، آيا مردم از اين صنعت راضي هستند و آيا اين صنعت مي تواند جايگاهي در بازارهاي جهاني كسب كند.