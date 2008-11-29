آمادگی دانشگاه آزاد برای همکاری پژوهشی با دانشگاههای معتبر جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله جاسبی در کنگره بین المللی جهان اسلام و جوانان گفت: آموزش عالی، ارزشمندترین و مهمترین ابزار برای ارتقای جوامع محسوب می شود و مسئولیت ما در این میان، دگرگونی و متحول ساختن سیستم های آموزشی برای استفاده از این ابزار قدرتمند و آموزش نیروهای متخصص برای نیازهای آینده جوامع است.

وی خاطرنشان کرد: باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی ، فعالیت های هدفمندی در زمینه های سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی و آموزشی انجام می دهد که از آن جمله، تقویت روحیه مشارکت و عشق به زندگی ،ایجاد انگیزه و تلاش برای ایفای نقش موثر اجتماعی ، فراهم ساختن بستر لازم برای مسئولیت پذیری بیشتر جوانان ، رفع موانع و ایجاد تسهیلات برای شکل گیری سازمان های غیر دولتی جوانان به منظور توسعه مشارکت آنان در پیشبرد اهداف عالی جامعه است.

رئیس دانشگاه آزاد با اشاره به اینکه عدم توجه به آینده، حساسیت ها، امنیت ملی و آموزشی جوانان می تواند تاثیرات ناخوشایند و جبران ناپذیری بر آینده جوامع داشته باشد، تاکید کرد: نیازهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جوانان، نیازمند توجه ملی و بین المللی بر اجرای هدفمند برنامه های مشترک توسط موسسات آموزش عالی همگانی است.

وی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی همواره آماده اجرای برنامه های مشترک با دانشگاه های معتبر جهانی در زمینه های پژوهشی جوانان و برپایی سمینارهای بین المللی و کنفرانس ها در جهت ارائه فرصت های ارزشمند برای آنان است.