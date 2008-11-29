به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حدائق ظهر امروز در نشستی خبری افزود: کار فرهنگستان هنر با برگزاری همایش مکتب شیراز در این موضوع به پایان می رسد اما برای شیراز با توجه به رسالتی که بر عهده دارد و نقش محوری علمی که در ان زمان و هم اکنون ایفا می کند نقطعه شروع پژوهش، تحقیقات و همایش های علمی از این دست محسوب شده که باید با قوت خوبی آن را آغاز و در مابقی حوزه ها نیز پیگیری کرد.

حدائق با اشاره به برگزاری همایش مکتب شیراز در روزهای 13و 14آذر ماه امسال در تهران و 16و 17 همین ماه در شیراز بیان کرد: برای همایش دو روزه شیراز 120 مقاله انتخاب شده که در موضوعات مختلف ارائه می شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار فارس موضوعات مورد پیگیری در همایش مکتب شیراز را در هشت بخش تقسیم کرد و افزود: نگارگری، خوشنویسی، حکمت و عرفان، نسخه شناسی، هنرهای صناعی، معماری و شهرسازی، ادبیات و زبان شناسی و موسیقی هشت موضوع مذکور بوده که همایش شیراز در تمامی این حوزه ها به جز بخش موسیقی برنامه های خود را خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه در اصل همایش شیاز در قالب شش همایش مستقل در هر یک از این موضوعات برگزار خواهد شد، افزود: همچنین برای همایش مکتب شیراز فرهنگستان هنر حدود 60مجلد کتاب را تهیه کرده که حدود 20 مجلد آن برای روز همایش آماده خواهد شد.

حدائق همچنین با اشاره به اینکه در همایش مکتب شیراز موضوعات هنری قرون هفتم، هشتم و نهم هجری که مکتب شیراز محور مکاتب آن زمانها بوده، مورد بررسی قرار خواهد گرفت، افزود: در این سه قرن اتفاقاتی را در ایران شاهد هستیم که از جمله آنها می توان به تلاقی فرهنگ ایران با فرهنگ اسلامی، ورود علم، فلسفه و عرفان به حوزه هنر و ... اشاره کرد.