برگزاری تورهای آموزشی ویژه زوجهای جوان تهرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عباس استاد تقی زاده با اشاره به برنامه های شهرداری تهران به مناسبت ازدواج حضرت علی (ع) و فاطمه (س) از 10تا 16 آذر گفت: ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه مشکلات خانوادگی و مشاوره روانی در مورد معضلات خانواده ها از برنامه هایی است که این هفته در همه خانه های سلامت اجرا می شود.

وی با اشاره به اهمیت آموزشهای قبل از ازدواج برای جوانان و به ویژه بانوان افزود: در زمینه های مختلف ازدواج در طول این هفته با همکاری سازمان بهزیستی و کارشناسان مجرب، کلاسهای آموزشی برگزار و همچنین کارگاههای آموزشی مهارتهای زندگی برای خانواده و با تاکید بر چکونگی رفتار با کودکان، تربیت و اعتماد به آنان برپا خواهد شد.

تقی زاده اجرای طرح خانواده سالم را از دیگر برنامه های مدیریت شهری در راستای ترویج فرهنگ ازدواج و حمایت ازبنیان خانواده دانست و اظهار کرد: این طرح به صورت جامع در شهر تهران و با هدف پیشگیری از طلاق از نیمه دوم سال 86 آغاز شده است و دوره های کامل آموزش مهارتهای زندگی و خانواده سالم برای زوجهای جوانان برگزار می شود.

مشاور شهردار تهران همچنین از برگزاری تورهای ویژه زوجهای جوان در این هفته خبر داد و خاطرنشان کرد: در این تورها بیش از سه هزار زوجی که در طرح خانواده سالم شرکت کرده اند به مرور زمان در راستای آموزش هر چه بیشتر مورد آموزش کارشناسان علوم تربیتی و روانشناسان قرار می گیرند.