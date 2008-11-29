  1. استانها
یک میلیارد ریال تخلف واحدهای آموزشی و تولیدی در خراسان رضوی

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی خراسان رضوی گفت: پرونده تخلف تعدادی از واحدهای آموزشی و تولیدی به ارزش یک میلیارد و 404 میلیون ریال به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.

علی غفوری مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد در خصوص این پرونده ها اظهار داشت: در راستای کنترل و نظارت بر آموزشگهای علمی آزاد و غیر انتفاعی، با بررسی عملکرد تعدادی از واحدهای مذکور  ،پرونده تخلف چند آموزشگاه و مهد کودک به ارزش 994  میلیون ریال تنظیم و به مراجع مربوطه ارسال شد.
 
وی تصریح کرد: تخلف تقلب در تولید خوراک دام برخی از واحدهای تولید کننده خوراک دام نیز به دلیل عدم استفاده از مکمل دامی در کنسانتره خوراک دام محرز و در این خصوص 3 پرونده به ارزش 410 میلیون ریال تنظیم و به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.

غفوری مقدم با اشاره به اینکه اخیرا مشاهده شده است دفاتر خدمات مسافربری هوایی و جهانگردی، بلیط پروازهای چارتری را به بیش از نرخهای  مصوب به فروش می رسانند، تاکید کرد: این دفاتر ملزم به رعایت نرخ بلیط پروازهای چارتری دقیقا بر طبق نرخ مصوب هستند و شهروندان و مسافرین می توانند در صورت مشاهده این گونه تخلفات مراتب را با تلفن 124 ستاد خبری سازمان بازرگانی استان در میان بگذارند.

