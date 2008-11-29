410 هزار نفر در کردستان در آستانه ازدواج قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اسماعیل احمدی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 410 هزار نفر از جوانان کردستان در آستانه ازدواج قرار دارند.

وی ادامه داد: امروز مهمترین و اصلی ترین مطالبه قشر جوان در کشور مسئله ازدواج است و بیکاری و اشتغال در رتبه های بعدی این مطالبات قرار دارند.

مدیر امور جوانان استان کردستان خاطرنشان کرد: امروز در جامعه جوانانی نیز هستند که از نظر مالی و شغلی هیچ گونه مشکلی نداشته ولی ازدواج نمی کنند که باید علل این امر مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

احمدی گفت: نگاه سازمان ملی جوانان به مقوله ازدواج ساده و آسان کردن این امر برای جوانان است و در این راستا نیز برنامه های مختلفی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: الگو گرفتن از زندگی و ازدواج ساده حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) در جامعه امروز یکی از مهمترین برنامه های است که می تواند مورد توجه قرار گیرد.

احمدی بیان داشت: همزمان با آغاز سالروز ازدواج حضرت فاطمه (س) و حصرت علی برنامه های مختلفی در استان کردستان در دستور کار قرار خواهد گرفت.

مدیر امور جوانان استان کردستان برپایی نمایشگاه مطلع عشق که بخشی از عملکرد دستگاه های دولتی و غیردولتی در امر ازدواج را به نمایش خواهد گذاشت، نشست گروه های مرجع ازدواج استان، جشن ویژه ازدواج فرهنگیان کردستان و ... از جمله مهمترین برنامه های این هفته در استان کردستان به شمار می روند.