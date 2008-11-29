تمام نقاط خراسان رضوی زلزله خیز است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد عرفانیان پیش از ظهر امروز در دهمین مانور زلزله و ایمنی مدارس که در دبیرستان فرهیختگان مشهد برگزار شد، افزود: از 40 نوع بلایای طبیعی در جهان 30 نوع در ایران یافت می شود و بیشترین آمار مرگ و میر در ایران توسط حوادث غیرمترقبه طبیعی است.

مدیرکل دفتر بازسازی و حوادث غیرمترقبه خراسان تصریح کرد: در ایران در هر سال اغلب زلزله های چهار یا شش ریشتری رخ می دهد و در هر 10 سال یک زلزله 10 ریشتری حدس زده می شود که خراسان رضوی در بین استانهای کشور، شاخص ترین استان زلزله خیز است.

وی با اشاره به اینکه کشورها روی کمربند زلزله خیز آلپ - هیمالیا، قرار دارد، افزود: خشکسالی سال زراعی 86 - 87 با راهبردهای درست و صحیح تحت کنترل قرار گرفت که باعث کاهش خسارات شد.

عرفانیان در خصوص خشکسالی سال زراعی آینده اظهار داشت: با توجه به کاهش 60 درصدی بارندگی در امسال امید است که با تدابیر ستاد حوادث غیرمترقبه و پیشگیری و پیش بینیهای لازم در سال آینده زراعی، خشکسالی وجود نداشته باشد.

وی با بیان اینکه امروز 60 مدرسه در سطح مشهد دهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس را اجرا کردند، افزود: سه کارگروه تخصصی ویژه مانور زلزله از یک ماه قبل توسط ستاد حوادث غیرمترقبه استان در آموزش و پرورش تشکیل و دستور العمل اجرایی آن در قالب 10 هزار نسخه به مدارس ابلاغ شد.